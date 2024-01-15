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Ceyhan karayolunda trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Ceyhan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada narenciye yüklü bir tır, bir pikap ve bir araç çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Elmacıoğlu yönetimindeki 31 ZE 192 plakalı narenciye yüklü tır, seyir halindeyken aynı yönde seyir halinde olan Ziya İnal yönetimindeki 01 LR 798 plakalı BMC marka pikap ve Kemal Şahin yönetimindeki 01 AGJ 592 plakalı araçlara çarptı.

Kazada sürüklenen pikap, tır ile duvar arasında sıkıştı. Pikapta bulunan sürücü Ziya İnal ile yanındaki Özkan Kaya sıkıştı. Olay yerine itfaiye, jandarma, cankur ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk olarak Ziya İnal kurtarıldıktan sonra, yanında bulunan Özkan Kaya ise yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Şahin yönetimindeki otomobilde ise yaralı olmadığı öğrenildi.

Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarmanın 2 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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