Ceyhan'da Otoyol Gişesinde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ceyhan'da Otoyol Gişesinde Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerindeki gişelerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenmedi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otoyol gişesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Sirkeli gişelerinde meydana geldi. Bektaş A. (57) yönetimindeki 34 BJE 551 plakalı otomobil, gişelerden geçiş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü ile Ali Şen (60), Zehra A. (50), Sercan A. (26) ve Muhammed B. (15) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi ile Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Şen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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