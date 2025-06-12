Ceyhan'da Maske Takıp Cinayet İşleyen İki Şüpheli Yakalandı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kimliği belirsiz maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Barış Yılmaz'ın cinayetinde, şüpheliler R.Ü. ve A.A. yakalandı. Olayın, aralarındaki bir tartışma sonrası intikam amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Maske takıp sokakta cinayet işleyen şüpheliler yakalandı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki şahsı, aracına binmek üzereyken öldüren maskeli 2 şüpheli yakalandı.

Olay, gece ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken kimliği meçhul kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yılmaz, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin R.Ü ile yabancı uyruklu A.A. olduğu belirlendi. Polis şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı. Baskında 2 şüphelide yakalandı. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerle, ölen şahıs arasından yaşanan bir alış veriş nedeniyle küfürleşme yaşandığı öğrenildi.Şüphelilerin de intikam almak için eylemi gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASYA ÇELEBİ - 3.Sayfa
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