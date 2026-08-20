Haberler

Eskişehir'de Otomobil Yangını: 3 Yaralı

Eskişehir'de Otomobil Yangını: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede aracı ve çevredeki kuru otları sardı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale gelirken içindeki 3 kişi hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Eskişehir Çevre Yolu'nda bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde seyir halindeki 34 TF 7154 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın yolun kenarındaki kuru otlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, adeta küle dönen otomobil kullanılamayacak duruma geldi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin, kendi imkanları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittikleri öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu

Kan donduran olay! Sahilde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

PFDK'den Mahmut Uslu'ya ağır ceza

Söyledikleri başını yaktı!
Bursa’da yasa dışı bahis operasyonu 27 gözaltı: 323 milyon liralık para hacmi

323 milyon liralık yasa dışı bahis hacmi! Onlarca gözaltı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte Murat Başoğlu’nun yeni hayatı

Yeğeniyle teknede uygunsuz görüntülenmişti! İşte yeni hayatı
Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor

Sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' demeden edemedi
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek