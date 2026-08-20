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Eskişehir'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Eskişehir'de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, yol kenarındaki kuru otlar da tutuştu. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eskişehir Çevre Yolu'nda seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eskişehir Çevre Yolu'nun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevre dumanla kaplandı. Ayrıca, araç yangını sebebiyle yol kenarındaki kuru otlar da tutuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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