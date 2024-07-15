Çeşme'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Plajda bulunan ve çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR