Çeşme'de Orman Yangını: Tahliye ve Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Çeşme'de Orman Yangını: Tahliye ve Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak yerleşim alanlarını tehdit etti. Tahliye edilen bölgeler arasında Ildır, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri bulunuyor. Yangına müdahale için çok sayıda ekip ve hava aracı seferber edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, zirai bölgede başlayıp ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde, öğle saatlerinde ziraat arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı. Böylece Ildır'ın bir bölümü, Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi. Akşam saatlerinin olmasıyla birlikte ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler, Urla yönüne doğru ilerledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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