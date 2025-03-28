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Çeşme'de Kepçe Operatörüne Silahlı Saldırı

Çeşme'de Kepçe Operatörüne Silahlı Saldırı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletli bir saldırgan kepçe operatörüne silahla ateş açarak yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kepçe operatörüne motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kepçe operatörü yaralanırken, saldırgan ise yaya olarak kaçtı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tekke Plajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle bölgeye gelen bir kişi, kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenilen F.Ü.'ye (25) ardı ardına ateş açtı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan saldırgan, motosikleti 200 metre ileride bırakarak yaya olarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Çeşme Devlet Hastanesine ardından da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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