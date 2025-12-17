Çeşme'de özel harekat destekli operasyon: 6 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, polis ve jandarmanın özel harekat destekli gerçekleştirdiği ortak operasyonla, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında firari durumda olan H.A. isimli şahsın Çeşme ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Yakalanması için düğmeye basılan şüphelinin kabarık suç dosyası dikkat çekti. H.A.'nın, 6 farklı suçtan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Çeşme Organize Suçlar Büro Amirliği, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği şafak operasyonuyla, şüpheli gizlendiği adreste yakalandı.

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmiş cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek. - İZMİR