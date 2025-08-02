Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların durumunun stabilize olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.A. (19) ve H.K.A. (19) isimli şahıslarla işletme çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüşünce açılan ateş sonucu işletme sahibi M.A. (39) ve Z.G. (25) bacaklarından vurularak yaralandı. Bu sırada mekanda bulunan K.E. (20), A.İ.T. (20), E.Y. (20), D.B. (21) ve R.B.C. (33) ise panikle kaçmaya çalışırken düşerek yerdeki cam kırıklarından hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.E.A. ve H.K.A.'yı suç aleti tabancayla birlikte olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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