İzmir açıklarında göçmen mesaisi: 44 yakalama, 18 kurtarma

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, 44 düzensiz göçmeni yakaladı ve motor arızası nedeniyle sürüklenen 18 göçmeni kurtardı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı görevde, 44 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalanırken; motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen 18 göçmen ise ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Günün ilk operasyonu sabah saat 07.15 sıralarında gerçekleşti. Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botları (TCSG-902, KB-86), kısa sürede bölgeye ulaştı. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, içerisindeki 44 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında ise Çeşme açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-38) görevlendirildi. Açık denizde mahsur kalan bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, ekiplerce sağ salim kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botlarına alınarak kıyıya çıkartılan göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
