Çeşme'de 21 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu yolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Deniz kenarında durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'den ayrılmaya çalışan 21 düzensiz göçmen tespit edildi. Ekipler, göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü ve organizatör şüphelisi olduğu belirlenen M.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
