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Çeşme Ayayorgi Koyu'nda Hazine Arazisinde Kaçak İnşaat

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İzmir'in Çeşme ilçesinde Ayayorgi Koyu'nda hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme Ayayorgi Koyu'nda hazine arazisinde kaçak inşaat

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda, hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme'de, Sakarya Mahallesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan hazine arazisinde kaçak inşaat çalışması yapıldığı ihbarı üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir iş makinesine da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi. İnşaat çalışmasının ise savcılık kararıyla durdurulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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