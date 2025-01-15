Çeşme Açıklarında 76 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, bir başka operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Ocak saat 05.25'te, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 26'sı çocuk 45 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-38) tarafından kurtarıldı.

Ekipler aynı gün saat 21.30'da, yine Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareketli bir lastik botu fark ederek durdurdu. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-4) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisinde bulunan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR