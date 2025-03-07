Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Çeşme Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemleri için Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 5 Mart günü saat 08.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Botu TCSG-902 ve KB-86, 14'ü çocuk 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmeler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
img

Fenerbahçe eşleşmesi için peş peşe paylaşım yaptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı

Fenerbahçe'yi yıkan futbolcu Okan Buruk'un gözdesi çıktı
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.