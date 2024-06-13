Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan bir adam, halası ve babaannesinin borç para aldıkları adamı öldürüp kıyma makinasından geçirdiklerini iddia etti. İnfial yaratan olayın ardından canlı yayına çıkan anne ve kızı söylentileri reddetti. Günlerdir konuşulan kıyma makinası da bugün programa getirildi.

ANLI: BEN MAKİNAYA ELİMİ BİLE SÜRMEM

Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp kıyma makinasından çektikleri, daha sonra aynı makinada salça yaptıkları ileri sürüldü. Olayın ardından ailenin 10 bin TL değerindeki makinayı 500 TL'ye elden çıkardıkları da konuşulanlar arasında. Güllü makinayı sattığı iddiasını yalanlarken satın alan kişi makinayı Güllü'nün ağabeyinden aldığını söyledi. Oldukça büyük olan makinanın içine düşen kaşığı bulgur tanesi kadar küçülttüğü de belirtildi. Günlerdir konuşulan kıyma makinası bugün Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi. Yayında makinayı inceleyen Anlı "Ben elimi bile sürmem. Bir suçu örtbas etmek için kullanıldığı söylenen bu tip sanayi makinalarının ev ortamında bulundurulmaması gerekiyor. Bunların kayıt numarasının olması lazım" dedi.