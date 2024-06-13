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Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi

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Borç para aldıkları adamı öldürüp kıyma makinasından geçirdiği konuşulan anne ve kız Müge Anlı'ya damga vurdu. Günlerdir Türkiye'nin gündemine oturan konuyu işleyen Anlı, bugün canlı yayına söz konusu kıyma makinasını getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan bir adam, halası ve babaannesinin borç para aldıkları adamı öldürüp kıyma makinasından geçirdiklerini iddia etti. İnfial yaratan olayın ardından canlı yayına çıkan anne ve kızı söylentileri reddetti. Günlerdir konuşulan kıyma makinası da bugün programa getirildi.

ANLI: BEN MAKİNAYA ELİMİ BİLE SÜRMEM

Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp kıyma makinasından çektikleri, daha sonra aynı makinada salça yaptıkları ileri sürüldü. Olayın ardından ailenin 10 bin TL değerindeki makinayı 500 TL'ye elden çıkardıkları da konuşulanlar arasında. Güllü makinayı sattığı iddiasını yalanlarken satın alan kişi makinayı Güllü'nün ağabeyinden aldığını söyledi. Oldukça büyük olan makinanın içine düşen kaşığı bulgur tanesi kadar küçülttüğü de belirtildi. Günlerdir konuşulan kıyma makinası bugün Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi. Yayında makinayı inceleyen Anlı "Ben elimi bile sürmem. Bir suçu örtbas etmek için kullanıldığı söylenen bu tip sanayi makinalarının ev ortamında bulundurulmaması gerekiyor. Bunların kayıt numarasının olması lazım" dedi.

Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi

Ceset çekildiği konuşulan kıyma makinası Müge Anlı'nın stüdyosuna getirildi

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Müge Anlı Türkiye Kıyma Televizyon 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

hakan er:

Milletin Bilinç altına hertürlü ahlakszlı caniliği empoze eden bu proğramlar derhal yasaklanmalı

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Seydo:

Bu programlar Türk toplumunu yok etmek için planlı olarak yayınlanıyor. Müge anlı yargılansın.

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Ejderha Dövmeli Herif:

Böyle programlar olmasa birçok olay günuüzüne çıkmayacaktı. Çünkü ne bir mahkeme seni o kadar detaylı konuşturuyor nede savcılık bir olayı detaylıca bu kadar inceliyor. Taki medyaya düşüyor ozaman inceliyorlar. Müge anlıya yorumlarda giydirenler daha kendi toplumunu tanımıyor.

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Yasef Behar:

Bırak yaaa haber olsun ne olursa olsun. :-) bu makineden tavuk geçmez :-)

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Sadece Kul:

Cinayet büro da çekirdekleri çıkarmış izliyor, bravo hepinize.

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