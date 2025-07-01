Çermik'te İnşaat Iskelesinden Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Çermik'te İnşaat Iskelesinden Düşen Usta Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde inşaat iskelesinden düşen usta Askeri Kızmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde inşaat iskelesinden düşen usta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tepe Mahallesi'nde Askeri Kızmaz adlı usta, çalıştığı inşaatta iskeleden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılan Kızmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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