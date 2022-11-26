Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan sahte doktor, tanıdık bir ismin akrabası çıktı
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte diploma ile 1 yıldır hekimlik yapan Ayşe Özkiraz, tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz, sahte doktorun babasının amcasının torunu olduğunu söyledi. Kendilerini de kandırdığını belirten Özkiraz, "Haberi şimdi gördük çok üzüldük. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk" dedi.
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir kadının sahte diploma ile doktorluk yaptığı ortaya çıktı. 1 yıldır hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın oyununu hastanedeki diğer doktorlar bozdu.
Kendisine yöneltilen uzmanlık alanıyla ilgili sorduğu sorulara çelişkili yanıtlar veren Özkiraz'ın durumu hastane yönetimine bildirildi. Açılan soruşturma kapsamında Özkiraz'ın sahte diploma ile doktorluk yaptığı tespit edildi. Özkiraz, dün açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Tüm Türkiye'yi şaşırtan olayda, sahte doktor tanıdık bir ismin akrabası çıktı. Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı olan Kemal Özkiraz, sahte doktorun akrabası olduğunu duyurdu.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkiraz, "Haberi şimdi gördük çok üzüldük. Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu. 1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk. Dr. olarak çalıştığını haberle duyduk. Bildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı." ifadelerini kullandı.