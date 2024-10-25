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Çerkezköy'deki Çocuk Parkında Yangın Çıktı

Çerkezköy'deki Çocuk Parkında Yangın Çıktı
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Tekirdağ Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Kavaklıdere Çocuk Parkı'nda oyun alanında çıkan yangının, çocukların ısınma amaçlı yaktığı ateşin büyümesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Yangın sonrası güvenlik kameraları, olayın sorumlusu olan 7 çocuğun parktan hızla uzaklaştıklarını gösterdi.

Tekirdağ Çerkezköy'deki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yer alan Kavaklıdere Çocuk Parkı'nda oyun alanında yangın çıktı. Yangının, parkın kuytu bir kısmında çocukların ısınma amaçlı yaktığı ateşin büyümesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Güvenlik kameraları, çocukların yangın sırasında olay yerinden uzaklaştıklarını anbean kaydetti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kavaklıdere Çocuk Parkı'nda akşam saatlerinde başlayan yangının ardından park çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kamera incelemesi sonucunda, yaşları 15-16 olan 7 çocuğun olayın sorumlusu olduğu ve ateşi ısınma amaçlı yaktıkları tespit edildi. Yangın büyüyerek parkın oyun alanında hasara yol açtı. Çocukların olay sonrası hızla parktan uzaklaştıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

Çocuklar yakalanırken ilgili birimler yangınla ilgili tahkikata başladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Beyazıt Çerkezköy Güvenlik 3-sayfa Yaşam Çocuk

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