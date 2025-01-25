Mağazanın soyunma kabinine gizli kamera koyup her şeyi kaydetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yer alan bir kıyafet mağazasında skandal yaşandı. S.K. (27) isimli müşteri mağazada beğendiği bir kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi.

SOYUNMA KABİNİNDE GİZLİ KAMERA

S.K, kabinin üst kısmında, çanta içerisine gizlenmiş ve siyah bantla kamufle edilmiş bir kamera fark etti. Durumu mağaza sahibi O.C.'ye ileten S.K., kameranın kayıt aldığını düşündüğünü belirtti.

MAĞAZA SAHİBİ "BENİM DEĞİL" DEDİ

O.C., kameranın kendisine ait olmadığını ve kimin yerleştirdiğini bilmediğini iddia etti. Ancak S.K., eşini arayarak destek istedi ve daha sonra polise başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera ve işletmedeki bilgisayara el koydu. O.C. gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.