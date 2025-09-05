Haberler

Çerkezköy'de Hırsızlık Çetesi Çökertildi

Çerkezköy'de Hırsızlık Çetesi Çökertildi
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günler süren takip sonucu şüpheli kadınlardan oluşan bir hırsızlık çetesini çökertti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan olayda polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, modern görünümlü kıyafetler ve gözlük takarak şüphe uyandırmamaya çalışan 3 kadın hırsız yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda hırsızlıktan kayıtlı oldukları belirlendi.

Günlerce takip edildiler

Çerkezköy'de bir sitedeki daireye kapının dilini düşürme yöntemiyle giren zanlılar, evden 1 adet 24 ayar altın zincir, 1 adet 50 gramlık külçe altın, 1 adet 20 gramlık külçe altın, 1 adet 10 gramlık külçe altın, 3 adet 5 gramlık külçe altın, 18 adet gram altın ve 55 bin TL nakit para çaldı. Polis, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü detaylı inceledi ve zanlıların sık sık araç değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Çalımalar ve kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede, F.T. (40) 40 evden hırsızlık ve 15 firar dosyası, M.Ç. (29) 51 evden hırsızlık ve 35 firar dosyası, D.D. (43) ise 26 evden hırsızlık ve 11 firar dosyası ile suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Hırsızlık malzemeleriyle yakalandılar

Dün hırsızlık için hareket eden şüpheliler, minibüsten indikleri anda Çerkezköy ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonu ile gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 İngiliz anahtarı, 1 maymuncuk anahtar kalıbı, 3 lehim teli, 1 plastik dil düşürme aparatı ve bol, uzun kadın kıyafetleri ele geçirildi.

D.D., Kadıköy Asayiş Şube ekiplerine teslim edilirken, 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yeni doğum yaptığı için cezası 1,5 yıl ertelenmişti. F.T. ve M.Ç. ise Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
