Cep Telefonunu almak isterken boğuldu

Adana'da bir kişi sulama kanalına düşen cep telefonunu almak isterken girdiği suda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama kanalı üzerine kurulu olan köprüden karşıya geçen Faruk Demir, cep telefonunu düşürdü. Bunun üzerine Demir, suya düşen telefonunu almak kanala girdi. Demir, kanalda telefonunu ararken birden suda kayboldu. Demir'in kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği gemi ve kurbağa adamlardan oluşan ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sulama kanalına girip arama yaptı. Yaklaşık bir saatlik aramayla Demir'in cansız bedeni bulundu.

Demir'in cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA