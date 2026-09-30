CENTCOM, ABD güçlerinin Erbil Hava Üssü'nden tamamen çekildiğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu misyonunun sona ermesi kapsamında bugün ABD güçleri ve ekipmanlarının Erbil Hava Üssü'nden düzenli şekilde çekilmesini tamamladı" denildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Irak'taki askeri misyonunu sona erdirme planı son aşamaya geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu misyonunun sona ermesi kapsamında bugün ABD güçleri ve ekipmanlarının Erbil Hava Üssü'nden düzenli şekilde çekilmesini tamamladı. Irak'tan çekilme, ABD ile Irak arasında planlanan ikili savunma ilişkisine geçiş sürecinin bir parçası olarak gerçekleştirildi" denildi.

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları'nın (CJTF-OIR) faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Merkezi artık Ürdün'de bulunuyor. ABD güçleri, Koalisyon ortakları ve Suriye hükümetiyle birlikte Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlara devam ediyor. CENTCOM'un 2014'te kurduğu CJTF-OIR, o tarihten bu yana Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadelede ortak güçlere danışmanlık, destek ve operasyonel imkan sağladı" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Koalisyon güçlerinin geçiş sürecinin bir parçası olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayından itibaren Irak hükümetinin kontrolündeki bölgelere çekilmeye başladığı hatırlatılan açıklamada, sürecin, Erbil Hava Üssü'ndeki personel ve ekipmanların tamamen çekilmesiyle tamamlandığı aktarıldı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Erbil Hava Üssü, CJTF-OIR'ın ana operasyon merkezlerinden biri olarak görev yapıyordu ve DEAŞ'la mücadele operasyonlarını destekleyen yaklaşık bin 500 ABD ve Koalisyon personelinin büyük bölümüne ev sahipliği yapıyordu" denildi.

"DEAŞ artık Irak'ın ulusal güvenliği açısından sistemik bir tehdit oluşturmuyor"

Açıklamada CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın da sözlerine yer verildi. Açıklamaya göre Cooper, "Irak'ta görev yapan on binlerce Amerikalı asker, diplomat ve sivil personelin görevi başarıyla tamamlandı. Sizin azminiz, fedakarlığınız ve profesyonelliğiniz sayesinde DEAŞ artık Irak'ın ulusal güvenliği açısından sistemik bir tehdit oluşturmuyor. Peşmerge dahil Irak güvenlik güçleri ile Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki diğer güvenlik güçleri, ülkelerine yönelik tehditleri bağımsız şekilde yönetebilecek kapasiteye, liderliğe ve operasyonel bağımsızlığa sahip" dedi.

CENTCOM Komutanı açıklamasında, "Irak'ın güvenliğine ilişkin tam ve birincil sorumluluğu Irak hükümetine ve cesur Irak halkına devrederken, bölge genelinde konuşlu ABD ve Koalisyon güçleri ortaya çıkabilecek herhangi bir DEAŞ tehdidine karşı müdahaleye hazır olmaya devam edecek. Teyakkuz ve hazırlık seviyemizi korumak, ABD topraklarının güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenliği güçlendirmek açısından hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı