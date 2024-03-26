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Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler

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İstanbul Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu'ndaki Nusretiye Camii'nde intihar eden Uğur Falay'a tepki gösterenler cenazesinde tabuta sırtlarını döndü.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI

Beyoğlu Nusretiye Camii'nde dün meydana gelen olayda, bir kişinin silahla ateş ederek intihar ettiği yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde intihar eden kişinin Uğur Falay (35) olduğu belirlendi. Yankesicilik, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 20 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Falay'ın cezaevinden izinli çıktığı ve bugün izninin bittiği belirlendi.

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler

ANNE VE KIZIN ACI SONU

Falay'ın annesi ve kız kardeşinin Bahçelievler'de yaşadığı Hürriyet Mahallesi Gülnihal Sokak'ta bulunan evine gelen polis ekipleri içeri girdiklerinde, Hüsna Falay (58) ve kız kardeşi İrem Falay'ın (21) cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne kızın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. 3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndülerHüsna Falay ve İrem Falay

3 CENAZE İÇİN AYNI YERDE TÖREN

Aile için ikindi vakti Yenibosna Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Gelişim Üniversitesi 4. Sınıf öğrencisi ve basketbol antrenörü İrem Falay'ın öğrencileri katıldı. Tören öncesi Yenibosna Merkez Cami avlusunda taziyeler kabul edildi. Cenazeler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler

TABUTA SIRTLARINI DÖNDÜLER

Uğur Falay için kılınan namaz sırasında, İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü. İrem Falay'ın öğrencilerinin bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüler. Cenazeler defnedilmek üzere Batman'a götürüldü.

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndülerUğur Falay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Kara_kalem:

20 SUÇTAN DOSYASI OLAN BİR TUTUKLU NASIL İZİNLİ DIŞARI ÇIKAR SANKİ OKULDA TENEFÜSE ÇIKIYOR ŞAKA GİBİ BU ŞEKİLDE İZİNLİ ÇIKIP OLAY İŞLEYEM SUÇLU SAYISI İNANILMAZ BOYUTTA BUNA İZİN VERENLER DERHAL SORUŞTURULMALI VE NE GEREKÇE İLE SUÇ DOLU MAHKUMA İZİN VERİLMİŞ DERHAK KAMUOYUNA AÇIKLANMALIDIR

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