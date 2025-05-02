Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş

Hollanda basını bir otel odasında öldürülen Cemil Önal'ın daha önce öldürülebileceğine dair şüphesini birkaç kez Hollanda savcılığına bildirdiğini yazdı.

Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal, Hollanda'nın Lahey (Den Haag) şehrindeki bir otelin terasında dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürüldü.

HOLLANDA POLİSİ DOĞRULADI

Cinayeti doğrulayan Hollanda polisi, Rijswijk'teki kalabalık bir otelin terasında vurularak öldürülen şahsın 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu açıkladı. Saldırganın hala yakalanmadığı, cinayeti geniş çaplı bir soruşturma ekibinin araştırdığı belirtildi. Önal'a Rijswijk Hoevevoorde otelinin terasında saat 17.45 sıralarında yakın mesafeden birkaç el ateş edildiği öğrenildi.

OTEL MÜDÜRÜ: DOĞRUDAN ATEŞ EDİYOR VE KAÇIYOR

Oteldeki silahlı saldırı sonrası konuşan otel müdürü ise Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Müşteri masada otururken yüzü açık bir adam yaklaşıyor, doğrudan ateş ediyor ve kaçıyor" dedi. Olayın tanıklarından bir kadın ise yaşananları "Bu düpedüz bir infazdı" sözleriyle anlattı.

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLDİRMİŞ

Öte yandan cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Hollanda merkezli basın kuruluşu Follow The Money'den David Davidson, Önal ile geçtiğimiz hafta görüştüğünü belirtti. Davidson, Cemil Önal'ın avukatının da öldürülme tehlikesi hakkında, "Bu ciddi tehdit birkaç kez savcılığa bildirildi" dediği belirtilirken Hollanda savcılığının konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadığı kaydedildi.

HALİL FALYALI'NIN KİLİT İSMİ

Önal, KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra "şüpheli" sıfatıyla aranmaya başlanmış, ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş, Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.