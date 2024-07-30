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Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu

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Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki pansiyonunu kanalizasyon bastı. Pansiyonu pislik içinde kalan İpekçi "2 müşterim vardı onlar da kaçtı. Bu çöpe, pisliğe kim gelir Bodrum'a. MUSKİ ve belediyeyi göreve davet ediyorum, Bodrum'un sonunu getiriyorlar" diyerek isyan etti.

Usta modacı Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki 4 odalı pansiyonda kanalizasyon patladı. Pislik içinde kalan ve belediyeyi aramasına rağmen çözüm bulamayan İpekçi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda veryansın etti.

"YARDIMA GELMEMELERİNE RAĞMEN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Pislik içinde kalan pansiyonunda video çekerek Instagram hesabından yayınlayan ünlü modacı "Bodrum'daki 4 odalı pansiyonumdan sizlere sesleniyorum. Perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu kakalar ve çişler bastı. Zaten 2 müşteri vardı onlar da kaçtı. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe... Artık evleri, pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa kim gelir? Bunun için de MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar farkında değiller. Bir de yalan söylüyorlar 'geldik' diye. Gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı olsa da göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler" ifadelerini kullandı.

Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu

Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu

Kaynak: Haberler.com / Bilal Ceran - 3.Sayfa

Cemil İpekçi Bodrum Bodrum Belediye Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

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ARSLANOĞLU Hakan:

Biraz gülelim; Cemil İpekçi ıssız bir adada arkadaşıyla sohbet ederken böyle vakit geçmiyor. bir birimize soru soralım bilen diğerini halleder demiş. İpekçi sormuş; mart ayında damda miyav der demiş. Arkadaşı da; Timsah demiş. İpekçi de evet bildin demiş.

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