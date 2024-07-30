Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu

Usta modacı Cemil İpekçi'nin Bodrum'daki 4 odalı pansiyonda kanalizasyon patladı. Pislik içinde kalan ve belediyeyi aramasına rağmen çözüm bulamayan İpekçi, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda veryansın etti.

"YARDIMA GELMEMELERİNE RAĞMEN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Pislik içinde kalan pansiyonunda video çekerek Instagram hesabından yayınlayan ünlü modacı "Bodrum'daki 4 odalı pansiyonumdan sizlere sesleniyorum. Perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu kakalar ve çişler bastı. Zaten 2 müşteri vardı onlar da kaçtı. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe... Artık evleri, pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa kim gelir? Bunun için de MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Bu artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar farkında değiller. Bir de yalan söylüyorlar 'geldik' diye. Gelmediler ve hala bu haldeyiz. Gece yarısı olsa da göreve davet ediyorum. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler" ifadelerini kullandı.