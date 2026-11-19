Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, televizyon programları ve medya yayınlarında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, iki şüpheli hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cem Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu ve Berkay Gezgin'in hesabına İBB kaynaklarından yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamaları ele alındı. Tahir Sarıkaya'nın ise para transferleri ve bağlantıları aracılığıyla söz konusu yayınlara maddi destek sağladığı iddialarına yer verildi.

İddianameye göre soruşturma, Cem Küçük'ün çeşitli televizyon programlarında yaptığı açıklamalar üzerine başlatıldı. İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu ve paraların parke altına gizlendiği yönündeki sözleri incelemeye alındı. Cem Küçük'ün bir başka yayınında ise Berkay Gezgin'in hesabına İBB kaynaklarından yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığını ve bu durumun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yayınların video çözümlemeleri yapılarak konuşma içerikleri soruşturma dosyasına eklendi.

Gizli tanık yayınların para karşılığı yapıldığını öne sürdü

İddianamede yer alan gizli tanık CY34LK40MN20'nin, Cem Küçük'ün sosyal medya hesaplarını, televizyon yayınlarını ve gazete köşesini kullanarak bazı kişiler hakkında para karşılığında lehe veya aleyhe yayınlar yaptığını ileri sürdüğü belirtildi. Gizli tanık, Tahir Sarıkaya'nın ise medya bağlantıları üzerinden kişilerle irtibat kurduğunu, yayın ve algı çalışmaları için finansman sağladığını iddia etti. Gizli tanık, Küçük'ün İBB soruşturması sonrasında Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu yönündeki haberleri yayarak soruşturmaya gölge düşürmeye çalıştığını, Berkay Gezgin hakkında da İBB iştiraklerinden 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamalarla algı çalışması yürüttüğünü öne sürdü. Tahir Sarıkaya'nın çeşitli kişilerden aldığı paraları Cem Küçük'e gönderdiğini iddia eden gizli tanık, iki şüpheli arasındaki para hareketlerinin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

845 bin 300 liralık karşılıklı para transferi

MASAK incelemesinde, Tahir Sarıkaya ile Cem Küçük arasında 21 Ekim 2019 ile 1 Nisan 2026 tarihleri arasında 45 işlem gerçekleştirildiği belirtildi. Bu işlemlerin 38'inde Tahir Sarıkaya'dan Cem Küçük'e toplam 781 bin 800 lira, 7 işlemde ise Cem Küçük'ten Tahir Sarıkaya'ya 63 bin 500 lira gönderildiği kaydedildi. İki şüpheli arasındaki karşılıklı para transferlerinin toplam tutarının 845 bin 300 lira olduğu belirtildi.

Ortak bağlantılar üzerinden ise iki şüpheli arasında 28 milyon 734 bin 745 lira tutarında 276 işlem gerçekleştirildiği iddianamede yer aldı.

Cem Küçük'ün 2 Ocak 2019 ile 17 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki hesap hareketlerinde 35 milyon 132 bin 656 lira para girişi, 7 milyon 52 bin 951 lira para çıkışı olduğu, toplam işlem hacminin ise 121 milyon 710 bin 284 lira ulaştığı belirtildi. Para hareketlerinin özellikle 2025 yılında yoğunlaştığı ve bu dönemde 17 milyon 708 bin 234 liralık işlem gerçekleştiği kaydedildi.

Tahir Sarıkaya'nın 1 Ocak 2017 ile 29 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki hesap hareketlerinde ise 101 milyon 932 bin 207 lira para girişi, 134 milyon 170 bin 972 lira para çıkışı bulunduğu, toplam işlem hacminin 405 milyon 133 bin 973 lira olduğu belirtildi. Sarıkaya'nın 2026 yılında 75 milyon 544 bin 815 lira işlem gerçekleştirdiği, kripto para üzerinde 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi ve 27 milyon 564 bin lira para çıkışı olduğu, Kıbrıs'taki bir oteldeki hesaptan ise 23 işlemde toplam 2 milyon 52 bin 100 lira gönderdiği aktarıldı.

Sarıkaya para transferlerini borç ve program ödemeleriyle açıkladı

Şüpheli Tahir Sarıkaya, 4 Ağustos 2026 tarihli savcılık ifadesinde Cem Küçük'ü 2015 yılından bu yana tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını belirtti. Küçük'e borcu bulunduğunu, bu nedenle aralarında para alışverişi olduğunu ifade eden Sarıkaya, kendisine tweet atılması veya haber yapılması karşılığında para vermediğini savundu. Kripto hesabına gönderdiği paraların 6 yıllık bakiyeye ilişkin olduğunu, borsa hesabına da para gönderdiğini belirten Sarıkaya, Küçük'ten yalnızca borç almadığını, birlikte katıldıkları programlar ve açılışlar nedeniyle de ödeme yapmış olabileceğini söyledi.

Sarıkaya, Fatih Eke'den 2 milyon 26 bin lira aldığını kabul etti

Murat Ongun ile en fazla 5 kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nde görüştüğünü söyleyen Sarıkaya, bu görüşmelerin gazetecilik faaliyetleri kapsamında haber almak amacıyla yapıldığını, zaman zaman WhatsApp üzerinden de yazıştıklarını belirtti. Ekrem İmamoğlu'nun bazı videolarını kendisine haber amacıyla gönderdiğini ifade eden Sarıkaya, bu paylaşımların amacının İmamoğlu'nu övmek olmadığını savundu.

Fatih Eke'den hesabına para geldiğini kabul eden Sarıkaya, bunun Bebek'te düzenlenen bir organizasyona gazeteci olarak katılması nedeniyle yapılan ödeme olduğunu ileri sürdü. Sarıkaya, Fatih Eke tarafından 21 işlemle toplam 2 milyon 26 bin lira gönderildiğini kabul etti. Bu ödemelerin Eke hakkında yaptığı paylaşımlar nedeniyle olduğunu savunan Sarıkaya, paraları kripto hesabına göndererek aklamaya çalışmadığını belirtti. Hesabına gelen diğer paraların ise Instagram gibi sosyal medya platformlarında kişiler hakkında PR çalışmaları yapması karşılığında olduğunu beyan etti.

Küçük, Fatih Keleş'in evinde para bulunduğu iddiasını haberden aldığını söyledi

Şüpheli Cem Küçük, 31 Temmuz 2026 tarihli savcılık ifadesinde yaklaşık 10 yıldır bir televizyon kanalında çalıştığını, anlaşmalı olarak ayrıldığını ve farklı televizyon kanallarında yorumculuk yaptığını belirtti. Bir programda Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğuna yönelik sözlerini başka bir gazetede yer alan haberi okuyarak dile getirdiğini savunan Küçük, daha sonra iddianameyi okuduğunda haberin gerçeği yansıtmadığını gördüğünü ve bu nedenle açıklamasını düzelterek özür dilediğini söyledi.

Küçük, Berkay Gezgin'in İBB'den para aldığı yönündeki sözlerine açıklık getirdi

Bir başka programda Berkay Gezgin'in hesabına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden her ay yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki sözlerine ilişkin Küçük, toplam 1 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etmek istediğini, Gezgin'in aylık yaklaşık 40 bin lira aldığı bilgisini hatırladığını belirtti. Küçük, bu konuyla ilgili MASAK raporlarını okumadığını, canlı yayında MASAK raporlarından söz etmesinin o sırada konuşulan konunun bu raporlarla ilgili olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Yayınların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi

Savcılık değerlendirmesinde, iki şüpheli arasındaki para hareketleri, gizli tanık beyanları, yayın içerikleri ve araştırma raporları birlikte ele alındı. Cem Küçük'ün medya gücünü kullanarak bazı kişi ve gruplar hakkında kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik yayınlar yaptığı, Tahir Sarıkaya'nın ise bu faaliyetlere finansman sağladığı ve bağlantılar kurduğu aktarıldı.

İddianamede, yayınların sıradan gazetecilik faaliyeti veya bireysel yorum niteliğinden ayrıldığı, maddi menfaat karşılığında bazı kişi ve grupların lehine ya da aleyhine kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Savcılık, şüphelilerin yayın ve paylaşımlarının devam eden soruşturmaların kamuoyundaki algısını etkileyebilecek, adalet duygusunu zedeleyebilecek ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirdi.

5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

İddianamede, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı