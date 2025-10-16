Haberler

Cem Gölbaşı'na Hapis Cezası: 6 Yıl 10 Ay

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsü üzerinden yargılanan Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin lideri Cem Gölbaşı, toplamda 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları verildi.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin aralarında Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı'nın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Cem Gölbaşı'nın 3 suçtan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme başkanı, sanıklar hakkında 2 suç yönünden karara katılmadığını belirterek, muhalif şerhi koydu.

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Fenerbahçeli taraftar grubu GFB lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında olduğu 1'inin başka suçtan tutuklu olduğu 7 sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin ile avukatları hazır bulundu. Başka suçtan tutuklu Umut Özaydın ise duruşmaya katılmadı.

Beraatlarını talep ettiler

Son sözü sorulan sanık Gölbaşı, mahkemeden beraatını ve dava sürecinde el konulan telefonun iadesini talep etti. Diğer sanıklar da mahkeme heyetinden beraatlarını istedi.

Cem Gölbaşı hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası

Alınan savunmaların ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cem Gölbaşı hakkında, 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma' suçlarından toplamda 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan Gölbaşı hakkında 'eziyet' suçundan ise beraatında karar verildi.

Heyet, sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Umut Özaydın, Şahin Beyazyıldız yönünden, 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma', 'birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçlarından 9'ar yıl 4'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanık Şahin'in cezasında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve Şahin'in 'eziyet' suçundan beraatına hükmetti. Öte yandan mahkeme, sanık Özaydın'ın 'eziyet' suçundan beraatına, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

2 sanık yönünden davanın düşmesine hükmedildi

Heyet, sanık Yunus Akbalık hakkında, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından ayrı ayrı davanın düşmesine ve sanığın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına, sanık Hasan Mert Şahin hakkında, 'hakaret' ve 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan davanın düşmesine karar verdi. Öte yandan heyet, Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkında uygulanan 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbirinin kararın kesinleşinceye kadar devamına hükmetti.

Mahkeme başkanından karara muhalif şerhi

Duruşmada mahkeme başkanı, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın'ın üzerlerine atılı 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma' suçundan verilen cezada, yasal unsurları oluşmadığı, 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' suçunun yasal unsurlarının oluştuğu, bu nedenle bu sanıkların 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesine yönelik görüş bildirerek, karara muhalif şerhi koydu. Mahkeme Başkanı, sanıklar hakkında 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma' ve 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' suçları yönünden verilen karara iştirak etmediğini belirtti. - İSTANBUL

