Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin "Depremden sonra hayatta kalanlar 'keşke ölseydik' diyecekler" açıklamasında bulundu.

Deprem uzmanlarının uzun süredir uyarılarda bulunduğu Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"EN BÜYÜK FELAKET DEPREMDEN SONRA"

Katıldığı Youtube programında konuşan Şengör, "Normal şartlarda İstanbul'da 7'den büyük bir deprem bekleniyor. Yüzde 70 ihtimalini geçmiştir. En çok sahil kesimi etkilenecek. Tuzla'dan Silivri'ye kadar. En büyük felaket depremden sonra olur. İstanbul'da en büyük felaket depremden sonra olacak. Yangınlar, yağmalar" ifadelerini kullandı.

"HAYATTA KALANLAR 'KEŞKE ÖLSEYDİK' DİYECEKLER"

Şengör açıklamalarının devamında ise endişelendiren sözler sarf etti. "Depremden sonra hayatta kalanlar 'keşke ölseydik' diyecekler" diyen Şengör, "Senin cehaletin benim yaşamımı etkiliyor var ya, işte sana örneği" diye konuştu.

"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN SORUN TEŞKİL EDER"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek büyük bir depremin sadece İstanbul'u değil bölgedeki 11 ili birden etkileyeceğini söylemişti. Eyidoğan, "30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.