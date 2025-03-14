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Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler

Celal Şengör'den İstanbul depremi ilişkin korkutan sözler: 'Keşke ölseydik' diyecekler
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Haberler
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Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şengör, "Depremden sonra hayatta kalanlar 'keşke ölseydik' diyecekler" sözlerini sarf etti.

Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin "Depremden sonra hayatta kalanlar 'keşke ölseydik' diyecekler" açıklamasında bulundu.

Deprem uzmanlarının uzun süredir uyarılarda bulunduğu Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"EN BÜYÜK FELAKET DEPREMDEN SONRA"

Katıldığı Youtube programında konuşan Şengör, "Normal şartlarda İstanbul'da 7'den büyük bir deprem bekleniyor. Yüzde 70 ihtimalini geçmiştir. En çok sahil kesimi etkilenecek. Tuzla'dan Silivri'ye kadar. En büyük felaket depremden sonra olur. İstanbul'da en büyük felaket depremden sonra olacak. Yangınlar, yağmalar" ifadelerini kullandı.

"HAYATTA KALANLAR 'KEŞKE ÖLSEYDİK' DİYECEKLER"

Şengör açıklamalarının devamında ise endişelendiren sözler sarf etti. "Depremden sonra hayatta kalanlar 'keşke ölseydik' diyecekler" diyen Şengör, "Senin cehaletin benim yaşamımı etkiliyor var ya, işte sana örneği" diye konuştu.

"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN SORUN TEŞKİL EDER"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek büyük bir depremin sadece İstanbul'u değil bölgedeki 11 ili birden etkileyeceğini söylemişti. Eyidoğan, "30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÖmer D:

sen kimsinde tahminde bulunuyorsun bokunu yiyen k vat

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Kimin Umurunda ??..Mesela Sakalligillerin Umurunda mi ??..Millet Israrla Eline Bir Avuc Tuz Alip GoZ lerinden Kosmaya, Menfaat Saglamaya Devam Ediyor

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Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

Biri de cumhurbaşkanlığı peşinde koşsun

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Haber YorumlarıZeki Anti:

laiklerin önde giden boş beleşi..

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Haber YorumlarıAli:

Bir Şey Olmaz. Gelsin Depremler gitsin Seller Sular. Oturun Şükür Edin Yarabbi Şükür

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Haber YorumlarıAlkurt:

Koltuk savaslarindan, vatandaşin durumu veya deprem kimsenin umrunda değil. Yazik

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Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

Boşver

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Haber YorumlarıAhmet yılmaz:

Tam da Allahın istediği gibi,çünkü yaşattığını yaşatmadan ölmemesi gerekenlere ölüm ödül gibidir

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