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Prag'da helikopter düştü: 1 ölü

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Çekya’nın başkenti Prag’ın güneyindeki Namest nad Oslavou’da Bell UH-1Y Venom askeri helikopterin düşmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın başkenti Prag'ın güneyindeki Namest nad Oslavou'da Bell UH-1Y Venom askeri helikopterin düşmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'da helikopter kazası meydana geldi. Çekya ordusundan yapılan açıklamada, başkent Prag'ın yaklaşık 180 kilometre güneydoğusundaki Namest nad Oslavou'daki 22. Helikopter Hava Üssü'nde bir Bell UH-1Y Venom helikopteri düştü. Helikopterde 5 asker bulunuyordu. Entegre acil müdahale sistemi olay yerine sevk edildi" denildi.

Çek haber ajansı CTK'ya göre; kazada en az bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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