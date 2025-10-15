Çekmeköy'de otobüs durağa daldı, yaralılar var

İstanbul'da Çekmeköy- Şile Yolu'nda İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı. Araç daha sonra yolcuların beklediği durağa girdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.