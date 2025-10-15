Haberler

Çekmeköy'de otobüs durağa daldı, yaralılar var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Çekmeköy'de otobüs durağa daldı, yaralılar var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çekmeköy'de otobüs durağa daldı, yaralılar var
Haber Videosu

İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa çarptı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da Çekmeköy- Şile Yolu'nda İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı. Araç daha sonra yolcuların beklediği durağa girdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

İki ilimizi karşı karşıya getiren köpekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.