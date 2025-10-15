Çekmeköy'de otobüs durağa daldı, yaralılar var
İstanbul Çekmeköy Şile yolunda, seyir halindeki yolcu otobüsü, yolcuların olduğu durağa çarptı. Çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'da Çekmeköy- Şile Yolu'nda İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı. Araç daha sonra yolcuların beklediği durağa girdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa