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Çekmeköy'de İstinat Duvarı Çöktü: 32 Kişi Tahliye Edildi

Çekmeköy'de İstinat Duvarı Çöktü: 32 Kişi Tahliye Edildi
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Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi'nde temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay yerinde risk tespiti yapan ekipler, bitişikteki 5 katlı binada yaşayan 32 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti. Bina sakinlerinin, onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine dönebileceği belirtildi.

Çekmeköy'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Olay yerinde risk tespiti yapan ekipler, bitişikteki 5 katlı binada yaşayan 32 kişiyi tedbir amacıyla güvenli bir şekilde tahliye etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241. Sokak'ta yaşandı. Temel kazı çalışmaları devam eden bir inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yaşanan kısmi toprak kaymasıyla birlikte bina sakinleri panik içinde sokağa çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin binada gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla 5 katlı binada oturan 32 kişi tahliye edildi. Geceyi yakınlarının yanında geçirecekleri öğrenilen apartman sakinlerinin, istinat duvarındaki onarım ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine dönebileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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