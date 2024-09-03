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Çekmeköy'de Ara Sokağa Kontrolsüz Çıkan İki Otomobil Kaza Yaptı

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Çekmeköy'de meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale geldi, ancak ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Çekmeköy'de ara sokağa kontrolsüz çıkan iki otomobil kaza yaptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle bir araç yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, İstanbul Çekmeköy Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Kubilay Caddesi üzerinde saat 23.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.K. hakimiyetindeki 34 MEF 58 plakalı araç ile Y.K. kontrolündeki Ford marka 34 FV 4460 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kazanın ardından çarpışmanın etkisiyle M.K.'nın kullandığı otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çekmeköy Otomobil istanbul İtfaiye 3-sayfa Güncel trafik Olay

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