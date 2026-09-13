Çekirdek satan çocuğun tezgahındaki para ve eşyalarını çalan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de babasının iş yerinin önünde çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun kapı önüne bıraktığı çekirdek kutusundaki parası ve eşyalarını çalan 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir, yaz tatilinde babasının iş yerinin önüne kurduğu karton çekirdek tezgahında satış yaparak harçlık çıkarmaya başladı. Küçük çocuk elindeki çekirdekleri sattıktan sonra satış yaptığı kutusunu iş yerinin önünde bırakarak lavaboya gittiği sırada yoldan geçen 3 kişi hem kutudaki paraları hem de küçük Yunus Emre'nin annesine aldığı hediyeyi çaldı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşyalarının geri getirilmesini isteyen Yunus Emre Özdemir, "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik, sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane ağabey gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Ağabeyler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum" dedi.

Minik Yunus Emre'nin parasını ve eşyalarını çalan 3 şahıs yakalandı

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve kamera incelemeleri sonucunda şüphelilerin O.T.T., (46) A.R. (57) ve A.S.Ç. (16) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Çalınan para ve eşyalar ise 9 yaşındaki Yunus Emre'ye teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı