Çayırova'da Yalıtım Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yalıtım malzemesi imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta yalıtım malzemesi imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ