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Çayırova'da Yalıtım Fabrikasında Yangın Çıktı

Çayırova'da Yalıtım Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir yalıtım malzemesi imalatı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı ve polis inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yalıtım malzemesi imalatı yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta yalıtım malzemesi imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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