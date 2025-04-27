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Çaydanlıkla Deprem Kaçışı: 'Çay Bizim Kırmızı Çizgimiz!'

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Sultangazi'de 6.2 şiddetindeki deprem sırasında çay demleyen oto tamircisi, çaydanlığını bırakmayarak dışarı kaçtı. 'Deprem olur biter ama çay bizim kırmızı çizgimizdir' diyen Demirci, o anları güvenlik kamerasıyla kaydetti.

Depreme çay doldururken yakalandı, çaydanlık ile birlikte dışarı kaçtı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de çay demlediği sırada 6.2 şiddetindeki depreme yakalanan bir oto tamircisi çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtı. Çaydanlığı elinden bırakmayan vatandaş "deprem olur biter ama çay bizim kırmızı çizgimizdir" dedi. O anlar işyerine ait güvenlik kamerasına.

Olay 23 nisan günü Sultangazi'de meydana geldi. Oto tamirhanesi işleten Osman Demirci, işyerinde çay demlediği esnada 6.2 şiddetindeki deprem yakalandı. Panik yapmayan Demirci, elindeki çaydanlığı bırakmayarak çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtı. Dışarıda deprem sona ermesini bekleyen Demirci, daha sonra çayını içemeye devam etti.

Çay kırmızı çizgimizdir

Yaşadığı anı anlatan Demirci, "Deprem vaz geçilmez bir gerçek ama, her ne kadar deprem de olsa o anda çay dolduruyordum. Çay doldurmak için çaydanlığı elime aldığımda deprem başladı. Çaydanlık ile birlikte dışarıya kaçtım. Çay bizim kırmızı çizgimiz o nedenle çaysız olmaz. Deprem olur biter ama çayımızı da dışarıda içelim dedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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