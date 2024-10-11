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Çaybaşı'nda Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri

Çaybaşı'nda Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
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Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, dolandırıcılık, aile içi kadına şiddet, hırsızlık ve yankesicilik suçlarına karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Toplumun bilinçlenmesi için broşür dağıtımı ve KADES uygulaması tanıtıldı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde iletişim yoluyla dolandırıcılık, aile içi kadına şiddet, hırsızlık ve yankesicilik suçlarına yönelik vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki vatandaşlara yönelik toplumsal bilgilendirmeler devam ediyor. Yapılan bilgilendirmelerde 30 okul servis aracı şoförlerine dolandırıcılık, 90 kadına KADES uygulaması, güvenli sürüş kriterleri ve okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlar hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Yapılan uygulamalarda dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve kişilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla halkın yoğun olduğu yerlerde bu gibi olaylara karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili broşür dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Ayrıca aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla bayanların cep telefonlarına KADES uygulaması indirilerek broşür dağıtıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Dolandırıcılık Kadına şiddet Hırsızlık Güvenlik Çaybaşı 3-sayfa Kadın KADES ordu

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