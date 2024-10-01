Çay Kaşığıyla Otomobil Çalan Hırsız Yakalandı

İzmir'de bir şahıs 'çay kaşığı' ile otomobil çaldı, hırsızlık anları kamerada

Çay kaşığından aparat yapıp otomobil çalan hırsız, kıskıvrak yakalandı

İZMİR - İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı oto faresi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.