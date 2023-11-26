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Çatının uçma anı kameralara yansıdı

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Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda çatı uçması olayı yaşandı, bir binanın çatısının uçma anı kameralara an be an yansıdı.

Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda çatı uçması olayı yaşandı, bir binanın çatısının uçma anı kameralara an be an yansıdı.

Olay, Sivas Kadıburhanettin mahallesinde gerçekleşti. Şiddetli fırtınaya dayanamayan 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından en be an kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Sivas Güvenlik Hava Durumu Doğal Afetler 3. Sayfa Haberler

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