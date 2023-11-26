Çatının uçma anı kameralara yansıdı

Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda çatı uçması olayı yaşandı, bir binanın çatısının uçma anı kameralara an be an yansıdı.

Sivas'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı noktalarda çatı uçması olayı yaşandı, bir binanın çatısının uçma anı kameralara an be an yansıdı.

Olay, Sivas Kadıburhanettin mahallesinde gerçekleşti. Şiddetli fırtınaya dayanamayan 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçma anı bir vatandaş tarafından en be an kaydedildi. - SİVAS