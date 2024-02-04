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Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu

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Antalya'da 2 katlı binanın çatısındaki güneş enerjisi panelini düzeltmek için çatıya çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek giriş kapısının sundurasının üzerine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Çatıdaki güneş enerjisi panelini düzeltmek isterken canından oluyordu

2'nci kattan sundurmanın üzerine düşen yaşlı adam ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'da 2 katlı binanın çatısındaki güneş enerjisi panelini düzeltmek için çatıya çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek giriş kapısının sundurasının üzerine duştu. Ağır yaralanan yaşlı adam bulunduğu alandan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 4021 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 2 katlı binada yaşayan Kadir Kuşçu (63), bozulan güneş enerjisi panelini kontrol etmek amacıyla çatıya çıktı. Kuşçu bir sure sonra dengesini kaybederek, giriş kapısı sundurmasının üzerine duştu. Yaşlı adamı acı içerisinde gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu alandan alınan yaşlı adam ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşananları anlatan Bilal Kurşun, "Biz evde oturuyorduk, bir ses duyduk. Abi çatıda bulunan güneş enerjisi panelini bağlarken, sundurmanın üzerine düşüyor. Biz görür görmez hemen sağlık ekiplerini aradık. Biz de yukarı çıkarak yardım ettik, durumu biraz kritikti. Hareket edemiyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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