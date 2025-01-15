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Çatalca'da Uyuşturucu Operasyonu: 5,5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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İstanbul Çatalca'da düzenlenen operasyonda 5,5 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirtilen 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan biri tutuklandı.

İstanbul Çatalca'da düzenlenen operasyonda 5,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ve uyarıcı madde dağıtımı yapan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Bu kapsamda düzenlenen baskında araç içerisinde satışa hazır 5,5 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışı için kullandığı düşünülen 4 cep telefonu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan B.Ç., ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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