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Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

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Bolu'daki otel yangınında çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş, "Yangın esnasında içeride yer alan yangın merdivenine doğru yöneldik. Dumanlar geldiğini görünce geri döndük. 8. kattan sundurmaya bakan yerden 3 kat aşağıya çarşafları sarkıtarak 4 çocuğum, karım ve odadaki 4-5 kişiyle o şekilde kendimizi dışarı attık" dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan faciada alevlerin tüm binayı sarması üzerine çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran Ömer Sarı isimli vatandaş, o anları gözleri dolarak anlattı.

"ÇARŞAFLARI SARKITARAK..."

Yangın merdiveninin dışarıda değil içeride olduğunu ifade eden Sarı, "Yangın esnasında içeride yer alan yangın merdivenine doğru yöneldik. Dumanlar geldiğini görünce geri döndük. 8. kattan sundurmaya bakan yerden 3 kat aşağıya çarşafları sarkıtarak 4 çocuğum, karım ve odadaki 4-5 kişiyle o şekilde kendimizi dışarı attık" dedi.

Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

"ALLAH'TAN BİRİLERİ KAPILARI ÇALDI"

Olay esnasında yangın alarmının çalmadığını belirten Sarı, "Fıskiyeler de çalışmıyordu. Allah'tan birileri kapıları çaldı da uykumuzdan uyanıp hızlıca aksiyon alabildik. Biz şanslı olanlardandık" ifadelerine yer verdi.

Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAdsız biri:

Yahu inanılır gibi değil ya. YANGIN YA YANGIN MERDİVENİ ADI ÜSTÜNDE YANGIN MERDİVENİ NASIL BİNANIN İÇİNDE OLUR. VE BUNU HANGİ ZİHNİYET İZİN VERDİ

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hiç kimse istifa etmiyor . İşleri güçleri cumhurun başına kim hakaret etti onun derdindeler . Onlar için önemli olan o . Otel mi yanmış yanmamış umurlarında değil ...

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Haber YorumlarıBURSA gamer:

BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN AİLENİZE VE SİZE RABBİM ÖLENLERE RAHMET EYLESİN AİLELERİNE SABIRLAR VERSİN HAK EDENLER HAK ETTİĞİ CEZAYI SONUNA KADAR ALMASINI DİLİYORUM

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