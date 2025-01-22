Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan faciada alevlerin tüm binayı sarması üzerine çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran Ömer Sarı isimli vatandaş, o anları gözleri dolarak anlattı.

"ÇARŞAFLARI SARKITARAK..."

Yangın merdiveninin dışarıda değil içeride olduğunu ifade eden Sarı, "Yangın esnasında içeride yer alan yangın merdivenine doğru yöneldik. Dumanlar geldiğini görünce geri döndük. 8. kattan sundurmaya bakan yerden 3 kat aşağıya çarşafları sarkıtarak 4 çocuğum, karım ve odadaki 4-5 kişiyle o şekilde kendimizi dışarı attık" dedi.

"ALLAH'TAN BİRİLERİ KAPILARI ÇALDI"

Olay esnasında yangın alarmının çalmadığını belirten Sarı, "Fıskiyeler de çalışmıyordu. Allah'tan birileri kapıları çaldı da uykumuzdan uyanıp hızlıca aksiyon alabildik. Biz şanslı olanlardandık" ifadelerine yer verdi.