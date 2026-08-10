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Bisikletliye Çarpıp Kaçan Sürücü Tutuklandı

Bisikletliye Çarpıp Kaçan Sürücü Tutuklandı
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Kastamonu’nun Araç ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisiklet sürücüsüne çarparak kaçan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 7 Ağustos Cumartesi günü sabah saatlerinde Karabük-Kastamonu kara yolu Yeşilova köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten bisikletiyle Samsun'a gitmek için yola çıkan Eren Köse'ye (38) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerleri aşan bisiklet sürücüsü, şarampoldeki ağacın altına savruldu. Köse'ye çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Eren Köse'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan sürücü K.A., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolunda yakalandı. Gözaltına alınan K.A., karakoldaki işlemlerinin ardından Araç Adliyesine sevk edildi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'teki Kardemir Çelik Fabrikası'nda teknisyen olarak görev yaptığı öğrenilen Eren Köse'nin cenazesi, Kırıkkale'deki Merkez Nur Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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