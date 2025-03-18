Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil

Genel af mı geliyor? Bakan Tunç'tan çok konuşulan iddiaya yanıt
Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı

İşte ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı
Okuduğu üniversitenin kurucusundan İmamoğlu'nu zora sokacak ifade

Okuduğu üniversitenin kurucusundan İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen bir bilardo turnuvası sırasında silahlı saldırganlar tarafından saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Saldırı anı, canlı yayın kameralarına yansıdı. Saldırganlar, yeni açılan bir bilardo salonuna baskın düzenleyerek orada bulunan oyunculara ve izleyicilere ateş açtı.

Kolombiya'da düzenlenen büyük ödüllü bir bilardo turnuvası sırasında gerçekleşen silahlı saldırı anı, canlı yayın kameralarına yakalandı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı.

İki silahlı saldırgan, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni açılan bilardo salonuna baskın düzenleyerek orada bulunan oyunculara ve izleyicilere ateş açtı.

Cumartesi gecesi "Gran Templo del Billar" (Bilardo'nun Büyük Tapınağı) adlı mekâna zorla giren saldırganlardan biri, ana bilardo salonuna sızarak hedefini tespit etmeye çalıştı.

Venezuela sınırına yakın Villa des Rosario bölgesinde gerçekleşen olayda, saldırgan birkaç dakika bekledikten sonra ateş açtı ve iki kişiyi öldürdü.

Bu ürkütücü olay, tam o sırada sosyal medyada canlı olarak yayınlanan turnuva görüntülerine yansıdı.

Yayın kayıtlarında, oyuncuların huzur içinde oyun oynadığı, birinin topu vurmak üzere olduğu görülürken, aniden silah sesleriyle herkesin yere kapaklandığı anlar yer alıyor.

Panik içindeki izleyiciler, kamera devrilirken masadan uzaklaşmak için birlikte kaçıştı.

Peş peşe duyulan silah sesleri nedeniyle hem izleyiciler hem de oyuncular büyük bir korkuyla mekândan kaçtı.

Hayatını kaybeden iki kurbanın, tanınmış döviz işlemcisi Edwin Uribe ve bir motosiklet mağazasının sahibi Samir Olarte olduğu açıklandı.

Norte de Santander bölgesinin Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Dün gece iki kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı. Olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak bilgilere karşılık 50 milyon Kolombiya Pesosu (yaklaşık 50 bin TL) ödül veriyoruz" dedi.

Quintero ayrıca, "Birçok tanık, salona ilk giren şüpheliyi gördü. Saldırgan önce oradaki bir kişiyi öldürdü ve ne yazık ki kaçarken de birkaç kişiyi vurdu" şeklinde konuştu.

Yerel medyaya göre, yaralanan dört kişi Duarte Tıp Merkezi'ne kaldırıldı, ancak sağlık durumlarıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya güvenlik güçleri, saldırının Kolombiya ve Venezuela sınırında faaliyet gösteren bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini belirterek soruşturmayı sürdürüyor.

Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Canlı yayınlanan bilardo turnuvasında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
img

VAR kayıtlarında büyük skandal
img

Genel af mı geliyor? Bakan Tunç'tan çok konuşulan iddiaya yanıt
img

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı! Çalışanının aylık geliri kendisinden yüksek

Erkan Kork'un ifadesi! Çalışanının aylık geliri kendisinden yüksek
Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi

Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.