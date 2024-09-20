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Canlı yayınında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı

Canlı yayınında şoke eden itiraf! 1 yıldır görüştüğü sevgilisi erkek çıktı
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Televizyon ekranları bugün görenleri şaşkına çeviren bir olaya sahne oldu. 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan isimli şahıs, 1 yıldır sosyal medyada görüştüğü kadın zannettiği sevgilisinin canlı yayında erkek olduğunu öğrendi.

Esra Erol'da yaşanan olay izleyenleri şaşkına çevirdi.Sosyal medyada görüştüğü sevgilisi tarafından 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını iddia eden Okan isimli şahıs çareyi Erol'un programında aradı. Okan programda internette Aslı Ekinci isimli bir kadınla görüştüğünü evlilik hayali kurduğunu anlatarak 1 yıldır görüştüğü Aslı'ya 1 milyon 400 bin TL para verdiğini iddia etti. Okan bunları anlatırken yayına bağlanan kişinin itirafı stüdyodaki ve ekran başındaki herkesin ağzını açını bıraktı.

SADECE UYGULAMA ÜZERİNDEN YAZIŞMIŞLAR

Okan'ın hikayesi şöyle: 2022-2023 yılları arasında öğretmen olduğunu zannettiği Aslı Ekinci isimli kadın sık sık 'İhtiyacım var' diyerek Okan'dan para istiyor. Sadece uygulama üzerinden yazıştığını söyleyen Okan bu paraları sürekli Aslı'nın ev sahibine gönderiyor.

"BANA 'ADAM GİBİ ADAMSIN' DİYORDU"

Yaşadıklarını anlatırken kolay güvenen bir insan olmadığını iddia eden Okan, "Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim. Bana adam gibi adamsın diyordu" dedi. Elinde sadece Murat Kandemir'in telefon numarası olan Okan, canlıyayında sevgilisi zannettiği Aslı Ekinci'nin aslında erkek olduğunu öğrenmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

KADIN ZANNETTİĞİ SEVGİLİSİ ERKEK ÇIKTI

Yayına telefonla bağlanan Murat Kandemir, "Sanal platformdan bir yazışma oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan benim" sözleriyle canlı yayında her şeyi itiraf etti. Esra Erol, itirafın ardından Kandemir ile ilgili ihbarlar geldiğini söyledi.

FOTOĞRAFTAKİ KADIN DA ORTAYA ÇIKTI

Canlı yayında ilginç anlar yaşanırken Aslı Ekinci ismiyle fotoğrafı kullanılan şahıs yayına bağlandı. "Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım. İsmim farklı sadece fotoğrafım kullanıldı" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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