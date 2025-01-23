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Canlı yayında 'peygamberliğini' ilan eden diyen üfürükçü tutuklandı

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Müge Anlı'nın programında üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Aytimur tutuklanırken; evini arayan emniyet ekipleri büyü yapımında kullanılan materyaller buldu.

Müge Anlı'nın programında üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur isimli kadınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Almanya'dan Bursa'ya kaçan kardeşlerini bulmak isteyen kişileri de kandırdığın anlaşılan Aytimur'un evine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan Aytimur'un evinde, 2 saat boyunca arama yapan ekipler, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu. Gönül Derman Aytimur, '677 sayılı tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken; Aytimur hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan da inceleme başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aytimur, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANLI YAYINDA PEYGAMBERLERİĞİNİ İLAN ETTİ

Emin ve Resul Gaygısız kardeşler, Almanya'da Bursa'ya kaçan eşlerini bulmak için çıkan bir televizyon programına çıktı. Programa başvuran iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin bir üfürükçünün sözleriyle evlerinden kaçtığını iddia etti. Üfürükçü olduğu öne sürülen Gönül Derman Aytimur, kendisine yönelik iddialar üzerine programa bağlanıp kendisini peygamber olarak ilan etti.

"EMREDİYORUM SİZE"

Canlı yayında Aytimur'un ses kaydı dinletilirken; kayıtta "Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da ben sizi okudum benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanımda biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize." dediği duyuldu. Aytimur, programın sunucusu Müge Anlı'yı da ölüm büyüsü yapmakla tehdit etti.

KOLTUĞUN ARASINA BİR ŞEYLER SIKIŞTIRDI

Olayın yankıları sürerken gözaltına alınan üfürükçü Gönül Derman Aytimur'un müridi olan kadınlardan birinin canlı yayında koltuğun arasına bir şeyler sıkıştırmaya çalıştığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Canlı yayında 'peygamberliğini' ilan eden diyen üfürükçü tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalit:

evinde köpek besleyen çarşaflı ilk defa görüyorum direk akıl hastanesine atılmalı

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Haber YorumlarıAdd:

Avukatta peygamber ilan etti kendini neden tutuklanmadi !! Çünkü muge anlıyi tehdit etmedi tabi yaaa

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

O kanunu Ataturk peygamberlik iddiasinda bulunanalar icin cikarmadi cemaat tarikan tekke her ne hurafe yuvasi varsa onun icin cikardi bu gibi yapilara dernek vakif adi altinda yasatmaniza da izin vermedi cemaatlerexcikar icin ne istedilerse verip devlete yuvalandirin sonrada tekke ve zaviyelere kqrsi olun vay be sizi gidiler sizii guya maddeyi uyguluyorlar

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bu ara kadinlar bayaği hizli,akil hastasi avukat kadinda ayni şeyi söylüyor,tv de karşilikli bir tartişma bekliyoruz...

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Haber YorumlarıMülayim:

peygamber olduğunu nereden bileceğiz..mazbata falan varsa olabilir:))

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