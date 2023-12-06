Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde canlı yayında evini yakan şahsın köyündeki vatandaşlar yaşanan olayı anlattı. Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Murat Uslu isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu Kenan Kader ve ailesinin evine de sıçradı. Canlı yayında Murat Uslu'nun evini yaktığını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında Mustafa Uslu'nun konteynerden yaptığı evi ve komşusu Kadir Kader'n evi kullanılmaz hale geldi. Yaşanan olayın ardından köydeki vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Şahsın çeşitli problemlerinin olduğunu söyleyen vatandaşlar, yangını erken fark etmeleri ile ihtimal felaketin önüne geçtiklerini söyledi.

Canlı yayında evini yakmıştı, köylüler yaşanan olayı anlattı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde canlı yayında evini yakan şahsın köyündeki vatandaşlar yaşanan olayı anlattı.

Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Murat Uslu isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu Kenan Kader ve ailesinin evine de sıçradı. Canlı yayında Murat Uslu'nun evini yaktığını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında Mustafa Uslu'nun konteynerden yaptığı evi ve komşusu Kadir Kader'n evi kullanılmaz hale geldi.

Yaşanan olayın ardından köydeki vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Şahsın çeşitli problemlerinin olduğunu söyleyen vatandaşlar, yangını erken fark etmeleri ile ihtimal felaketin önüne geçtiklerini söyledi.

"Canlı yayında bir şeylere kızarak kulübesini yakmış"

Şahsın çeşitli problemleri olduğunu söyleyen Onaç köyü muhtarı Sultan Yavan, "Evini yakan Murat Uslu, birkaç yıl önce buraya konteyner ile kulübe tarzında bir ev yaptı. Biraz alkol sorunu vardı. Bundan dolayı kendisi canlı yayında bir şeylere kızarak kulübesini yakmış. Canlı yayından haberi alan komşularımızın haber vermesi üzerine hemen aşağıya indik, itfaiyeye haber verdik. Jandarma, itfaiye ekipleri hemen geldi. Eskiden samanlık olarak kullanan bir hane vardı. Orası da ailenin eve çevirdiği bir yerdi. Orası da yandı. Allah'a şükür iki evle kurtardık. Yoksa çok ciddi bir yangınla karşı karşı karşıya kaldırdık" dedi.

"Büyük can kaybı da yaşanabilirdi, yangın gerçekten büyüktü"

Köyde yaşayan Mustafa Çayır ise, "Yangına köylü olarak müdahale ettik ama bizim yapacak bir şeyimiz yoktu. İtfaiyeyi çağırdık. 7 tane itfaiye aracı geldi. Sağ olsun devletimiz yanımızdaydı. Devletimizin yardımıyla söndürüldü. Köyde herhangi bir tedirginlik yok. Zaten şahıs köyümüzün çocuğu. Hiçbir köyde böyle şeyler olmasını istemiyoruz. Bu sefer içeride kalan olmadığı için can kaybı olmadı. Büyük can kaybı da yaşanabilirdi, yangın gerçekten büyüktü. Vallahi sebebini biz bilmiyoruz. Sosyal medyaya bir video atmış. Bizim de öyle haberimiz oldu" diye konuştu.