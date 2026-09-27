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Çankırı Kızılırmak'ta otluk alanda çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

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Çankırı Kızılırmak'ta otluk alanda çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Yukarıalagöz köyünde otluk alanda çıkan arazi yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek kısa sürede yayıldı. Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ilerleyen arazi yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Kızılırmak ilçesi Yukarıalagöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda çıkan arazi yangını bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alarak ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırdı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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