Çankırı Emniyet Müdürü Kudret Özçelik Antalya'ya Atandı

Çankırı Emniyet Müdürü Kudret Özçelik Antalya'ya Atandı
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Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, başarılı hizmetlerinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandı. Özçelik, daha önce Ankara, Ağrı ve Çankırı'da görev yapmıştı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Kudret Özçelik, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandı. Polis kloleji ve polis akademisi mezunu olan ve Ankara'da 6 yıl, Ağrı'da 4 yıl ve son olarak Çankırı'da 4 yıl görev yapan Özçelik, başarılı hizmetlerinin ardından Antalya'daki yeni görev yerine atandı.

Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Özçelik'e teşekkür ederek başarısı dileklerini iletti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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