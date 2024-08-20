Çankırı'daki orman yangınına müdahale sürüyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 14'üncü saatte sürüyor. Yangının etkisini yitirdiği belirtildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle 4 köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına müdahalede bulundu. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yangının ilerleyişi durduruldu. Ekipler sabah saatleri itibarıyla 4 farklı bölgede soğutma çalışması yapıyor. Öte yandan, yangında 44,17 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.